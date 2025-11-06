Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti me vranësira të ndryshueshme dhe diell. Në orët e mbrëmjes dhe gjatë natës në pjesët veriore do të këtë kushte për reshje lokale të shiut. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtime të ndryshme.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 9, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 11 deri në 17 gradë.

Edhe në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, ndërsa në orët e mbrëmjes me reshje të shiut. Do të fryjë erë e dobët nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 7, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 15 gradë Celsiusë.

