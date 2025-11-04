Parashikimi i motit
Moti sot në mbarë vendin do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me reshje lokale të shiut, posaçërisht paradite. Do të fryjë dhe erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar nga drejtimi verior.
Temperatura minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 11 deri në 16 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira, paradite me reshje të dobëta të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 14 gradë Celsiusë.