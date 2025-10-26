Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me reshje lokale, kryesisht në pjesët perëndimore ku do të jetë më i bollshëm dhe i rrëmbyeshëm me kushte për bubullima.

Do të fryjë erë e moderuar juglindore, ndërsa në pjesët perëndimore herë pas here erë e fortë jugperëndimore.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 6 deri në 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 16 deri në 22 gradë.
Në Shkup, me vranësira të ndryshueshme me reshje të rastit, veçanërisht gjatë natës.

Do të fryjë erë e moderuar juglindore. Temperatura minimale do të bjerë në 11, ndërsa maksimale do të arrijë në 19 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Organizata terroriste PKK vendos të tërhiqet nga territori i Turqisë

Organizata terroriste PKK vendos të tërhiqet nga territori i Turqisë

Sveçla optimist: Përhajr iu koftë Kurti 3

Sveçla optimist: Përhajr iu koftë Kurti 3

Haradinaj: Zgjidhja e vetme po mbetën zgjedhjet

Haradinaj: Zgjidhja e vetme po mbetën zgjedhjet

Abdixhiku: Nuk ka shumicë, po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme

Abdixhiku: Nuk ka shumicë, po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme

Sulm me armë zjarri në një universitet në Pensilvani, një viktimë dhe 6 persona të plagosur

Sulm me armë zjarri në një universitet në Pensilvani, një viktimë dhe 6 persona të plagosur

Sot ndryshoi ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Sot ndryshoi ora, akrepat kthehen 60 minuta pas