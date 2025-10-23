Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me diell. Kah fundi I ditës dhe gjatë natës në pjesët perëndimore të vendit do të ketë reshje locale të shiut. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi jugor.

Temperatura minimale do të jetë në interval nga 6 deri në 13, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 15 deri në 22 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë I ngjashëm me vranësira të ndryshueshme dhe me diell. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi jugor. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 20 gradë Celsiusë.

