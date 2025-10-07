Parashikimi i motit
Moti sot do të jetë në mëngjes i ftohtë, me diell me vranësira të lehta deri në mesatare gjatë ditës. Drejt fundit të ditës, vranësirat do të shtohen dhe gjatë natës do të ketë shira të herëpashershëm lokalë. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare kryesisht nga jugu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga -2 deri në 5, ndërsa maksimale do të arrijë nga 14 deri në 20 gradë.
Në Shkup, me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Drejt fundit të ditës, vranësirat do të rriten. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga jugu.
Temperatura minimale do të bjerë në 1, ndërsa maksimale do të arrijë në 17 gradë.