Parashikimi i motit

Moti sot në mbarë vendin do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me reshje lokale të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi verior (mbi 69 km/h).

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 5 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 9 deri në 16 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 9, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 13 gradë Celsiusë.

