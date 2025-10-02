Parashikimi i motit
Moti sot me vranësira, I ftohtë dhe me reshje shiu, të cilat në më shumë vende do të jenë të dendura. Në viset malore reshjet e shiut do të kalojnë në reshje të dëborës. Do të fryjë dhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi verior.
Temperature minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 7 deri në 13 gradë.
Në Shkup moti do të jetë me vranësira dhe i ftohtë dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 11 gradë Celsiusë.