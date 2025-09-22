Parashikimi i motit

Moti sot në mbarë vendin në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i freskët, ndërkohë gjatë ditës me diell dhe i ngrohtë. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 5 deri në 14, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 27 deri në 32 gradë.
Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, në mëngjes i freskët ndërsa gjatë ditës me diell dhe i ngrohtë. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor. Temperatura minimale do të ulet në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 32 gradë Celsiusë.

