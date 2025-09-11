Parashikimi i motit
Moti sot me vranësira të ndryshueshme, pasdite jostabil dhe me reshje lokale të shiut dhe bubullima. Vende vende do të ketë kushte për mot të ligë me reshje të dendura të shiut (mbi 15l/m2) dhe erë të përforcuar (mbi 60km/h).
Temperatura minimale do të jetë në interval prej 12 deri në 19, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 26 deri në 32 gradë.
Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira të ndryshueshme, pasdite me reshje të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima. Temperatura minimale do të ulet në 16, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 31 gradë Celsiusë.