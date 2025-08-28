Parashikimi i motit

Sot pritet të mbizotërojë mot kryesisht me diell dhe i ngrohtë në gjithë vendin. Do të fryjë një erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi jugor, duke sjellë një ndjesi të këndshme freskie në disa rajone.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6 dhe 14 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 27 deri në 36 gradë.

Edhe në kryeqytet moti do të jetë me diell, i shoqëruar me vranësira të lehta lokale. Do të fryjë një erë e dobët nga jugu. Temperatura minimale do të zbresë në 12 gradë, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 36 gradë Celsius.

