Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira të vogla lokale. Pasdite në pjesët jugore të vendit do të ketë kushte për reshje të shkurtra shiu. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare, kryesisht5 nga drejtimi jugor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 9 deri në 18, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 27 deri në 34 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi jugperëndimorë. Temperatura minimale do të ulet në 14, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 32 gradë Celsiusë.

