Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe shumë ngrohtë. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, dhe në pjesët perëndimore herë pas here e fortë nga jugperëndimi.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 13 deri në 21 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 35 deri në 42 gradë.

Në Shkup, do të mbajë mot me diell dhe shumë ngrohtë me erë të dobët deri mesatare nga jugperëndimi. Temperatura minimale do të bjerë në 20, ndërsa maksimale do të arrijë në 41 gradë.

