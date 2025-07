Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me erë të lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe jugperëndimor. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 10 deri 19, ndërsa ajo maksimale do të arrijë prej 33 deri 40 gradë.

Në Shkup, mot me diell dhe shumë nxehtë me erë të lehtë mesatare nga drejtimi jugperëndimor. Temperatura minimale do të ulet deri 17, ndërsa maksimalja do të arrijë deri 40 gradë.

Gjatë javës së re të punës, moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira lokale deri mesatare. Temperatura ditore në disa vende do të kalojë 35 gradë, ndërsa në disa vende edhe 40 gradë Celsius.

