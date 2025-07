Parashikimi i motit

Moti sot me diell por më i freskët, me vranësira të vogla deri në mesatare. Do të fryjë dhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi verior )mbi 60 km/h).

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 7 deri në 16, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 22 deri në 31 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare. Do të fryjë dhe erë e përforcuar nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 13, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 29 gradë Celsiusë.

MARKETING