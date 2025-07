Parashikimi i motit

Moti sot do jetë me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.

Në orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima, ndonjëherë në formën e një stuhie afatshkurtër me erëra të forta dhe breshër të izoluar.

Në Shkup, me diell dhe shumë ngrohtë, pasdite me vranësira të lehta deri në mesatare të paqëndrueshme. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare jugore.

Temperatura minimale gjatë ditës do të jetë 31 gradë Celsius, teksa ajo maksimale do të arrijë deri në 40 gradë Celsius.

