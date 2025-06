Parashikimi i motit

Sot pritet një ditë me mot kryesisht të qëndrueshëm, ku do të mbizotërojë dielli i shoqëruar me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë erë me intensitet mesatar, ndërsa në disa rajone ajo do të jetë më e fuqishme, veçanërisht nga drejtimi verior.

MARKETING

Temperaturat minimale do të luhaten nga 12 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të ngjiten nga 29 deri në 37 gradë.

Edhe në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm – me diell dhe vranësira të lehta kalimtare. Do të fryjë erë mesatare, që herë pas here do të forcohet nga drejtimi verior. Temperatura minimale në kryeqytet do të jetë rreth 20 gradë, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 37 gradë Celsius.

MARKETING