Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht me re dhe i freskët me reshje shiu të herëpashershme, më të bollshme në pjesët juglindore (mbi 25 l/m²).

Do të fryjë erëra nga veriu, mesatare deri të forta (mbi 70 km/orë), veçanërisht përgjatë lumit Vardar.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 14 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 12 deri në 19 gradë.

Në Shkup, do të mbajë mot pjesërisht i vranët, me reshje të herëpashershme shiu në mëngjes.

Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë veriore në disa pjesë të luginës. Temperatura minimale do të bjerë në 10 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 19 gradë.

