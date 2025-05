Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe veriperëndimor. Vranësirat do të shtohen drejt fundit të ditës.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin 4 deri në 12 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë 20 deri në 28 gradë.

Në Shkup, do të mbajë mot me diell me mot të lehtë deri mesatar, dhe vranësira që do të shtohen drejt fundit të ditës. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriperëndimi. Temperatura minimale do të bjerë në 8 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 28 gradë.

