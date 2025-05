Parashikimi i motit

Mëngjesi sot do jetë i kthjellët dhe i freskët, me diell gjatë gjithë ditës me vranësira të lehta deri mesatare.

Do të fryjë lehtë në mesatare, me erëra të shpërndara perëndimore që fryjnë herë pas here nga perëndimi.

Në Shkup, moti do jetë me diell me vranësira të lehta deri mesatare dhe erëra të lehta të ndryshueshme.

Temperaturat ditore do të lëvizin prej 17 deri në 23 gradë Celsius.

