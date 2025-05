Parashikimi i motit

Moti sot do jetë pjesërisht me vranësira me periudha me diell. Pasditja do të jetë e paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe jugperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë nga 5 deri 10 gradë celsius, kurse maksimalja nga 17 deri 25 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 25 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme do të kemi mot të ndryshueshëm dhe më të freskët me reshje të kohëpaskohshme të shiut.

