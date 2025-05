Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me diell. Do të fryjë dhe erë mesatare, ndërsa në pjesët perëndimore e përforcuar nga drejtimi jugperëndimorë.

Pasdite priten reshje të dendura të shiut, bubullima dhe erë të përforcuar.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 5 deri në 12, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 20 deri në 28 gradë.

