Parashikimi i motit

Moti sot do jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri mesatare.

Erërat e lehta deri mesatare do të fryjnë kryesisht nga perëndimi. Pasdite vranësirat do të rriten.

Në Shkup do jetë me diell dhe ngrohtë, pasdite me vranësira mesatare. Një erë e lehtë do të fryjë nga jugperëndimi.

Temperaturat ditore do të sillen prej 18 deri në 28 gradë Celsius.

MARKETING