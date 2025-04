Parashikimi i motit

Moti sot me vranësira dhe diell. Në pjekët perëndimore dhe jugore do të ketë kushte për reshje shiu dhe bubullima të rralla.

Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi verilindor. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 6 deri në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 16 deri në 23 gradë.

Në Shkup, me vranësira të ndryshueshme, periudha me diell dhe kushte për reshje të dobëta të shiut. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verilindor. Temperatura minimale do të ulet në 11, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 23 gradë Celsiusë.

