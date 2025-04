Parashikimi i motit

Moti sot është me diell me vranësira të lehta deri në mesatare.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga jugu. Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin -1 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë në 15 deri në 22 gradë Celsius.

Në Shkup do të mbajë mot me diell me vranësira të lehta deri mesatare.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare jugore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 3, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius.

MARKETING