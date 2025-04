Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht i vranët dhe i ftohtë me reshje shiu, ndërsa në vendet më të larta reshje shiu dhe bore.

Në zonat malore reshje bore. Do të fryjë erë mesatare deri e fortë veriore.

Në Shkup do të mbajë mot kryesisht vranësira dhe i ftohtë me reshje shiu.

Nga fundi i ditës në pjesët më të larta të luginës reshjet do të jenë me shi dhe borë. Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga veriu.

