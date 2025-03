Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i me vranësira dhe i paqëndrueshëm me periudha të reshjeve të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 6 deri 11, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 13 deri 20 gradë celsius.

Në ditët në vijim moti do të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut. Në vend do të fryjë edhe një erë e fortë e cila do të arrijë shpejtësinë deri 70 km/h.

MARKETING