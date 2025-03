Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira, në lugina të veçanta me kushte mjegull.

Gjatë ditës do të ketë reshje shiu të bollshme (deri në 15 l/m2). Në orët e pasdites dhe të natës në male dhe në disa vende më të larta, kryesisht në pjesët veriperëndimore, reshjet do të jenë me borë të kohëpaskohshme.

Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, në drejtim të Povardarietos herë pas here e fortë nga veriu. Temperatura do të jetë nga 2 deri në 11 gradë.

Në Shkup me vranësira të pjesshme me reshje të kohëpaskohshme shiu. Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu në pjesë të luginës.

Temperatura do të jetë nga 7 deri në 11 gradë.

