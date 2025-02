Parashikimi i motit

Moti sot në mëngjes do të jetë i ftohtë, ndërsa gjatë ditës me diell. Do të fryjë erë e dobët kryesisht nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -12 deri në -4, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 0 deri në 9 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, në mëngjes shumë ftohtë ndërsa gjatë ditës me diell. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi veriperëndimor. Temperatura minimale do të ulet në -6, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 7 gradë Celsiusë.

