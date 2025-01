Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, paradite me mjegull në lugina. Pasdite dhe gjatë natës do të ketë reshje lokale të kohëpaskohshme, më intensive në pjesët perëndimore dhe kryesisht në jugperëndim, me kushte për shtrëngata afatshkurtra.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga jugu.

Në Shkup me vranësira pjesërisht, paradite me mjegull dhe kryesisht i qetë. Nga fundi i ditës dhe gjatë natës do të ketë reshje të herëpashershme shiu.

