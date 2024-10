Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje të herëpashershme, në formë stuhie, të përcjella me bubullima dhe erë të fortë.

Temperatura do të lëvizin nga 6 deri në 26 gradë.

Siç informojnë sinoptikët, në ditët në vijim moti do të jetë stabil me rritje të temperaturës ditore, përveç të mërkurës ku priten reshje të dobëta lokale shiu.

