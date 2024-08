Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të vogla deri në mesatare. Pasdite dhe në orët e mbrëmjes në shumë vende do të jetë e paqëndrueshme me reshje të forta shiu, bubullima, erë të fortë dhe breshër.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 13 deri në 21, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 29 deri në 37 gradë. Indeksi UV do të ketë vlerën 6.

Në Shkup me diell me vranësira të vogla deri mesatare. Pasdite dhe mbrëmja në pjesë të luginës do të jetë e paqëndrueshme me reshje të rrëmbyeshme, bubullima, erë të fortë dhe kushte për shfaqjen e stuhive.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 20, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë.

MARKETING