Parashikimi i motit

Me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare. Pasdite do të jetë e paqëndrueshme me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë UV=8. Në Shkup me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të ulëta deri në mesatare.

