Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me erë të lehtë të ndryshueshme.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 10 deri në 21, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 32 deri në 39 gradë.

UV indeksi =9

Në Shkup me diell dhe i ngrohtë me erë të dobët veriore.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 18, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë.

MARKETING