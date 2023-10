Parashikimi i motit

Sot do të mbajë mot me diell me vranësira të ulëta deri mesatare më të larta në pjesët lindore të vendit. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare kryesisht nga drejtimi jugor.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 11 gradë, kurse maksimalja do të arrijë nga 17 deri në 22 gradë.

Mot i ndryshueshëm me vranësira dhe mot me diell do të mbizotërojë deri në mëngjesin e së shtunës. Të premten dhe të shtunën do të fryjë erë e fortë juglindore e cila do të shkaktojë rritje të ndjeshme të temperaturës së mëngjesit dhe të ditës. Pasditen e së shtunës dhe të dielën kryesisht në viset perëndimore të vendit do të ketë reshje të kohëpaskohshme shiu, në vend të rrebesh, me shtrëngata të rralla.

