Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale.

Në vend do të fryjë një erë e lehtë nga pjesa verilindore.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 14 deri 23, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 36 deri 43 gradë Celsius.

Në ditët në vijim moti do të jetë me diell dhe temperatura të larta

