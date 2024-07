Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira, por kryesisht me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 9 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të rriten nga 20 deri në 31 gradë.

Moti në Shkup do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Do të fryjë erë mesatare nga veriu. Temperaturat do të lëvizin nga 17 deri në 30 gradë maksimale.

MARKETING