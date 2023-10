Parashikimi i motit

Sot do të kemi paradite të vrenjtë me reshje lokale shiu, ndërsa gjatë ditës moti do të jetë pjesërisht e vranët dhe e freskët. Do të fryjë erë mesatare nga veriu, më e theksuar përgjatë Povardarjes.

Temperatura minimale do të jetë në minimale do të arrijnë prej 6 deri në 16 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 15 deri në 22 gradë.

Ndërsa ditën e martë do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe më i freskët me reshje të kohëpaskohshme shiu. Temperatura ditore do të ulet deri në dhjetë gradë.

