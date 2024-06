Parashikimi i motit

Moti me diell dhe shumë i ngrohtë. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimorë. Pasdite do të ketë kushte për reshje lokale të shiut dhe bubullima.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 13 deri në 19, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 30 deri në 37 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, me diell dhe shumë i ngrohtë. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi jugor. Temperatura minimale do të ulet në 18, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 37 gradë Celsiusë.

