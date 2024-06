Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshueshme. Temperatura do të jetë nga 13 deri në 36 gradë. UV=8

Në Shkup do të mabjë mot me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të ulëta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi juglindor.

Temperaturat do të lëvizin nga 16 deri në 36 gradë.

