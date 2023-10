Parashikimi i motit

Moti gjatë mëngjesit të sotëm do të jetë i freskët, ndërsa gjatë ditës ngrohtë me vranësira të vogla. Do të fryj erë e lehtë nga drejtimi të ndryshëm.

Temperatura minimale do të jetë arrij nga 3 deri në 11 gradë, ndërsa maksimalja do të arrij nga 24 deri në 29 gradë.

Gjatë ditëve në vazhdim do të mbaj mot me diell me mëngjese të freskëta, dhe me ditë të ngrohta. Të hënën pritet në mbrëmje pritet të ketë erë të fortë veriore dhe rënie e theksuar të temperaturës, sidomos në pjesën veriore. Në fillim të javës së ardhshme do të mbajë mot pjesërisht i vranët dhe më i freskët me reshje lokale shiu.

