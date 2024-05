Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me vranësira dhe reshje lokale shiu. Pasdite në më shumë vende do të jetë i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima. Do të fryjë dhe erë e fortë dhe paraqitje të izoluar të breshrit.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 16, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 22 deri në 27 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu. Temperatura minimale do të ulet në 16, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë.

