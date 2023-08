Parashikimi i motit

Dita e sotme do të jetë me diell dhe me vranësira të ulëta deri mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu, e cila vende-vende do të forcohet përgjatë rrjedhës së Vardarit. Indeksi UV do të jetë 8.

Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell e me vranësira të pakta deri mesatare. Do të fryjë erë mesatare dhe herë pas here e fortë nga veriu.

