Parashikimi i motit

Moti sot paradite do të jetë me diell dhe i nxehtë me erë të përforcuar nga drejtimi jugor.

Pasdite dhe në orët e natës duke filluar nga perëndimi vranësirat do të rriten dhe moti do të jetë i paqëndrueshëm me erë të rrëmbyeshme dhe bubullima, në disa vende në formë të motit të keq me shi intensiv për kohë të shkurtë (mbi 20 l/m2 për 6 orë), erë e fuqishme, shkarkime më intensive elektrike dhe kushte për paraqitje të breshrit.

