Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me vranësira dhe periudha diellore. Do të ketë kushte për reshje lokale të shiut.

Në vend do të fryjë një erë e fortë nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 14 deri 20, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 28 deri 35 gradë celsius.

Nga nesër moti do të jetë jo i qëndrueshëm me erë të fortë dhe rënie të temperaturave.

