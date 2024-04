Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë me erë të dobët nga jugu.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 2 deri në 9, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 22 deri në 28 gradë.

Gjatë ditëve në vazhdim pritet që të vazhdoj moti me diell dhe i ngrohtë me paraqitje të vranësisë lokale të ulët deri në mesatare.