Parashikimi i motit

Moti sot në orët e mëngjesit do të jetë me vranësira të ndryshueshme, në pjesët perëndimore me reshje shiu. Gjatë ditës me diell dhe vranësira të vogla dhe dukshëm më freskët.

Do të fryjë dhe erë e përforcuar nga drejtimi veriperëndimorë, më e theksuar përgjatë Vardarit dhe në pjesët jugore të vendit (në më shumë vende deri në 60 km/h).

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 12 deri në 20, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 22 deri në 30 gradë.

