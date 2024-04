Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare. Pasdite në pjesët lindore do të ketë kushte për reshje lokale të shkurtra shiu. Në shumë vende do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga drejtimi i veriut.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 11, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 21 deri në 28 gradë.

Vazhdon periudha e motit me diell dhe të ngrohtë me paraqitje të vranësirave të ulëta deri në mesatare.

