Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm dhe jostabil me reshje të shiu dhe stuhi.

Në disa vende reshjet e shiut do të jetë edhe në formë të breshëri.

Temperatura minimale do të jetë nga 14 deri 20 gradë celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 25 deri 32 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i ndryshueshëm me periudha të diellit dhe me reshje të shiut, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri 29 gradë Celsius.

