Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të dobët nga jugu.

Indeksi i rrezatimit ultravjollcë do të jetë 8. Në Shkup do të mbajë mot me diell me vranësira të vogla dhe me erë të dobët nga drejtimi juglindor.

Temperaturat minimale ditore do të lëvizin nga 8 deri në 16 gradë celsius, ndërsa ato maksimale nga 22 deri në 33 gradë celsius.

