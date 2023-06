Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Pasdite pritet të ketë reshje të shiut në vendet malore.

Temperatura minimale do të lëvizin nga 11 deri në 18, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 28 deri në 35 gradë celsius.

Në Shkup me diell dhe ngrohtë, pasdite me vranësira të vogla deri mesatare. Do të fryjë erë e lehtë nga pjesa veriore.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 17, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 34 gradë Celsius.

